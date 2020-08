EVS déjoue les pronostics sur ses résultats

Des clients en difficultés

Pour rappel, quasi tous les grands événements sportifs ont été annulés ou reportés. EVS s’en tire cependant relativement bien. "Malgré la baisse du chiffre d’affaires et la situation Covid-19, nous avons maintenu notre profitabilité à un niveau similaire à celui de l'année dernière, grâce à des dépenses opérationnelles plus faibles (réduction des dépenses marketing et de voyages, provisions plus basses)", explique le CFO Yvan Absil.