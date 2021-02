EVS dépasse en grande partie les attentes

Report des événements sportifs

Le CEO Serge Van Herck , note ainsi que l'accélération de la production à distance a clairement été un thème principal de l'année avec le lancement du LSM-VIA – le nouveau dispositif de contrôle de replay et highlights d'EVS, particulièrement adapté aux besoins de la production à distance.

Le carnet de commandes total (commandes de 2021 et au-delà) dépasse les attentes avec 54,2 millions d'euros.

La chute du résultat net (7,2 millions d'euros, soit -63,4%) est, elle aussi, moins élevée qu’attendu (5,8 millions d'euros). En revanche le résultat opérationnel (EBIT) s’affiche à 5,7 millions d'euros, contre 6,4 millions d'euros prévus par le marché. En cause, notamment, la hausse des charges d’exploitation, conséquence de l'intégration de l'équipe Axon. La marge s’élève ainsi à 6,4%, contre 22,3% un an plus tôt.