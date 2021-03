EVS et son directeur financier se séparent

EVS et son CFO Yvan Absil dont décidé de mettre fin à leur collaboration "de commun accord". Une intérim manager a été désignée en attendant le choix de son successeur

Surprise chez EVS. Dans un communiqué diffusé après bourse, l’entreprise liégeoise active dans la production vidéo en direct a annoncé le départ de son CFO, Yvan Absil. Présent chez EVS depuis 2016, ce dernier assumera temporairement le rôle de conseiller de la société afin d’assurer une transition en douceur de ses responsabilités. Dans un premier temps celles-ci seront assurées par le CEO Serge Van Herck, qui sera assisté par une directrice financière ad interim, Ingrid Rogy (passée notamment par Titan, LKQ, Coloplast, etc.). Un cabinet de recrutement a été mandaté pour la recherche d'un nouveau directeur financie r

Des deux côtés on use d’un langage footballistique pour expliquer ce changement, à savoir la nécessité de donner un nouveau souffle à l’équipe pour préparer le futur.

Les deux parties disent se quitter à l’amiable , sans divergence particulière, Yvan Absil indiquant vouloir, selon la formule consacrée, "donner un nouveau tournant à sa carrière". Des deux côtés on use d’un langage footballistique pour expliquer ce changement, à savoir la nécessité de donner un nouveau souffle à l’équipe pour préparer le futur.

Acquisition

Serge Van Herck n’a pas manqué de souligner l’apport d’Yvan Absil dans le renforcement de la santé financière d’EVS au cours des dernières années. "Je tiens à le remercier tout particulièrement pour son grand dévouement et son engagement tout au long de ces années et je lui souhaite tout le succès possible pour l'avenir."