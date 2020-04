EVS réfléchit à des mesures anti OPA

Cible potentielle

Serge Van Herck paraît serein: "On parle beaucoup du report des JO et de l’Euro, mais ce n’est que du chiffre d’affaires différé d’un an , rappelle-t-il. Nous pouvons aussi nous appuyer sur une trésorerie solide (60 millions, NDLR) qui sera renforcée par les 7 millions de dividendes que nous ne verserons pas cette année; et puis, nous n’avons quasiment plus de dettes."

Business as usual

Résultat: EVS fonctionne quasi comme d’habitude. "Plus de 95% de gens travaillent, la plupart en homeworking. Cela ne nous perturbe pas trop, car avec 22 bureaux dans le monde, on est habitué. À l’avenir, on voyagera moins et on fera plus de télétravail chez EVS." Normalement, à cette époque, les équipes d’EVS sont au NAB de Las Vegas, le plus gros salon au monde du broadcast. Celui-ci a été annulé, "mais nous avons organisé une sorte de NAB virtuel, en faisant des démos à distance de nos nouvelles technologies".