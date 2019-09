EVS se trouve un nouveau CEO

Dans la foulée, Pierre De Muelenaere, président du conseil et CEO ad interim, annonce son départ de la société en date du 1e janvier prochain. "J'ai rejoint EVS en tant que Président du Conseil d'administration et la mission de CEO ad interim n'était pas initialement prévue. Ainsi, en juillet 2018, j'ai dû réorganiser mon temps à très court terme et cela s’est avéré être une période très intense depuis lors. Quitter EVS me permettra de rattraper le temps perdu pour certains de mes autres projets."