EVS signe un second semestre record

Après une première partie de l’année décevante, EVS a signé en 2018 son meilleur second semestre depuis cinq ans . Le troisième trimestre avait déjà été bon et le quatrième a vu le chiffre d’affaires atteindre 42,3 millions (en hausse de 6,6% comparé au quatrième trimestre de 2017), soutenu par les livraisons de serveurs XT-Via et une activité commerciale intense, note la société. C’est globalement dans la lignée des attentes même si le chiffre d’affaires est légèrement inférieur.

Perspectives floues

Pour l’année à venir, le carnet de commandes au 15 février 2019 s’élève à 26,7 millions, en baisse de 28,8% comparé à 2018 à la même époque et légèrement inférieur au consensus. Hors grands événements sportifs, c’est un recul de 0,7%par rapport aux 37,5 millions de l’an passé, qui comprenait 10,6 millions de locations pour ces événements. En plus du carnet de commandes à facturer en 2019, EVS a déjà enregistré 5,4 millions de commandes à entrer en 2020 et au-delà.

Dans ce contexte de volatilité et de manque de visibilité, EVS a pris une double décision. D’une part: ne plus communiquer que des trading updates les 1er et 3e trimestres et non plus des résultats complets. D'autre part: garantir un dividende d'un euro jusqu’en 2021, "pour donner plus de clarté aux investisseurs regardant un investissement dans EVS", indique la société.