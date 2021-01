Easi ne connaît pas la crise

Avec 4 acquisitions, 80 engagements et une croissance de 16%, la société Easi avec son nouveau duo de CEO sort d’une année profitable qu'elle espère reproduire en 2021.

Les entreprises du secteur informatique et logiciel ont généralement été peu impactées par la crise du coronavirus. Au contraire, elles ont dans certains cas réalisé des résultats plus que positifs et saisi les opportunités d'une année étrange.

C’est le cas d’Easi, lauréate du prix de l’Entreprise de l’année en 2019, qui a enregistré une belle croissance et a engagé à tour de bras pendant cette année sous le signe du Covid-19. "Juste avant la crise, 'la guerre des talents' faisait rage. Ensuite, de nombreuses entreprises ont suspendu leur recrutement dès le mois de mars." Easi a profité de l'aubaine. "Au total, nous avons recruté 80 nouveaux employés, en particulier dans les services où nous prévoyons une forte croissance du marché en 2021", nous explique Jean-François Herremans, CEO de l’entreprise brabançonne.

Il a pris le relais de Salvatore Curaba qui avait fondé l’entreprise informatique en 1999 après avoir quitté le monde du football professionnel. Jean-François Herremans n’est pas seul aux commandes de la société puisqu’avec Thomas Van Eeckhout, ils forment un tandem de CEO depuis un an. Une première année particulière pour débuter comme CEO. "C’est assez étrange de diriger une entreprise sans avoir de contact direct avec les employés", confirme Jean-François Herremans.

Malgré la situation, l’entreprise a pu tabler sur une croissance de 16% qu’elle compte bien rééditer cette année. Easi compte poursuivre cette croissance grâce à un nouveau département dédié à la "business intelligence". Un terme nébuleux qui correspond à la nouvelle génération de reporting en entreprise. "On peut comparer cela avec le guidage routier. On a eu les cartes routières, les GPS et enfin Waze qui nous aide à faire un choix de route. Ici, les entreprises sont encore souvent au stade du GPS qui correspond à un Excel classique. Le but est de les faire entrer dans l’ère du Waze du reporting pour les aider à prendre les bonnes décisions".

Si l’accent sera mis sur cette nouvelle unité, le métier d’Easi restera majoritairement d’être un éditeur de logiciels, principalement de comptabilité, même si la deuxième spécialité maison liée au stockage prend de plus en plus d'ampleur. La division cloud et sécurité de l'entreprise prend, en effet, au fil des années de plus en plus d’importance pour représenter aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Un quatrième trimestre inattendu

Jean-François Herremans envisage 2021 sereinement mais prudemment. "Nous n’engagerons pas autant de personnel. Nous allons attendre de voir les premiers mois de l’année." Les derniers mois de 2020 ont pourtant été étonnamment excellents pour la société basée à Nivelles. "Si on m’avait dit en septembre ce que nous allions réaliser comme résultats au quatrième trimestre, je n’y aurais pas cru." Ces résultats font grimper le chiffre d’affaires 2020 de l’entreprise à un peu plus de 45 millions d’euros contre 39 millions d'euros l’année précédente.