Easi réalise sa plus grosse acquisition avec le rachat de Direct

La société informatique wallonne Easi annonce le rachat de Direct, une société basée à Renaix spécialisée dans les services liés au cloud de Microsoft Azure. La société flamande réalise un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros et emploie 25 personnes. Avec ce rachat, Easi passe un cap et signe, selon ses dires, son plus gros rachat à ce jour. Le montant de la transaction n'est pas connu, l'ex-"Entreprise de l'année" précise simplement "qu'il s'agit d'un montant de plus de cinq millions d'euros."