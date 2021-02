Easyvest lève 3 millions pour (s')assurer de vieux jours

En quatre ans, l'entreprise a déjà convaincu 750 clients et gère pour eux 50 millions d'euros d'épargne . Bien que déjà bénéficiaire, l'entreprise souhaite désormais accélérer le mouvement. Elle vient de boucler une première levée de fonds de 3 millions d'euros. "L'idée était de trouver des fonds pour accélérer la croissance, mais aussi s'entourer de spécialistes qui pourraient nous aider via leur expertise", assure Matthieu Remy. Les fonds sont ainsi amenés par quelques personnalités, dont Alfred Bouckaert, l'ancien président du CA de Belfius et Jean-Louis Van Houwe, le CEO et fondateur de Monizze.

Rendre la pension ludique

Sur le fond de l'activité, rien de très révolutionnaire. Mais ce qui intéresse particulièrement l'entreprise, c'est plutôt la forme. "On travaille à rendre le sujet le plus accessible possible. Il s'agit d'une thématique complexe et pas la plus agréable". Depuis son lancement, Easyvest travaille de façon la plus ludique et claire possible via son site et son app. À l'aide de son algorithme, la société a développé un outil permettant en quelques clics d'obtenir une prévision claire de ce que peut espérer obtenir l'investisseur suivant son capital initial, son apport mensuel et son aversion au risque.