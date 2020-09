Efficy s’empare des français d’Ines CRM

Et de 12 pour Efficy. Le groupe belge étoffe un peu plus son offre avec une 12e acquisition en 15 ans. Les spécialistes du CRM et de la relation client continuent de tisser leur toile européenne. Déjà présent dans 7 pays européens et leader dans le Benelux, le groupe Efficy propose des solutions CRM utilisées par 170.000 utilisateurs. Le groupe technologique basé à Bruxelles a toujours eu des ambitions d’expansion et les concrétise avec grosso modo un rachat par an pour compléter son offre ou toucher un type d’entreprise spécifique.