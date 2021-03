Ekopak sur Euronext Bruxelles le 31 mars

Ekopak lance son placement privé qui précède son entrée sur Euronext Bruxelles prévue fin mars. La fourchette de prix a été fixée entre 14 euros et 16,75 euros par action.

Une opération différente de celle du club de football dans la mesure où elle sera réalisée via un placement privé et qu’elle est donc réservée aux investisseurs institutionnels .

Les particuliers qui seraient tentés d’acheter des actions de cette société flamande active dans les économies et les épurations d’eau, et dans laquelle Marc Coucke détient 49%, devront dès lors attendre la première cotation sur la Bourse de Bruxelles pour réaliser leur projet.

Fourchette

Le montant maximal de l’offre atteint 63 millions d’euros en tenant compte des options d’accroissement et de surallocation. Le prix par action sera fixé dans une fourchette comprise entre 14 euros et 16,75 euros, ce qui donne une capitalisation boursière oscillant entre 208 et 239 millions d’euros.