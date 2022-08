Elon Musk demande au lanceur d'alerte Peiter Zatko de témoigner contre Twitter

Il accusait aussi les dirigeants de l'entreprise de San Francisco d'avoir volontairement surestimé publiquement l'ampleur de leur lutte contre les faux comptes et les spams. Cette dernière assertion est susceptible de renforcer la ligne de défense d'Elon Musk , qui affirme avoir renoncé à acquérir Twitter parce que la société lui a menti sur la proportion de ces faux comptes et spams sur le réseau social.

Convoqué près de chez Musk

L'entrepreneur et ses avocats ont remis samedi à Peiter Zaitko une assignation lui réclamant tous les documents et communications en sa possession relatifs "à l'impact et aux effets des faux comptes et spams sur l'activité de Twitter", selon le document versé au dossier que l'AFP a pu consulter.