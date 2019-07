Elon Musk en dit plus sur son rêve d'un cerveau connecté

C’est le genre d’information à classer quelque part entre l’enthousiasme et l’inquiétude. Dans un long speech vidéo, Elon Musk en a dévoilé plus ce mardi à San Francisco sur l’ambition de Neuralink, une start-up qu’il a fondée en 2017 et qui compte une centaine de travailleurs. Neuralink veut tout simplement créer une symbiose entre l’intelligence artificielle et le cerveau. Pour cela, l’entrepreneur se verrait bien connecter le cerveau humain à de minuscules capteurs. Des électrodes qui, une fois reliées au cerveau, permettraient "la création d’une interface cerveau-machine complète", a notamment expliqué Elon Musk lors de sa présentation.