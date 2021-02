Elon Musk, le pape des influenceurs

Ses faits et gestes sont scrutés, ses paroles analysées, ses publications sur les réseaux sociaux sont lues et répétées comme parole d’évangile. Elon Musk est passé du statut d’entrepreneur fantasque à celui de visionnaire, voire d'oracle . Il semble bien loin le temps où le fondateur de Tesla et SpaceX était considéré comme un original. Désormais chaque mot qu’il prononce ou écrit a une conséquence directe.

Bye bye Twitter

Toutes ces actions d’influence ont un point commun : les réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter. Elon Musk ressemble à s’y méprendre à un influenceur qui serait rémunéré pour un post positif sur une marque, qui espère ainsi étendre sa communauté de suiveurs. Sauf qu’ici et jusqu’à preuve du contraire, Musk n’est pas payé. Par contre, les conséquences de son influence commencent à se faire sentir lourdement et à faire grincer des dents . Si bien qu’Elon Musk a annoncé ce mardi son intention de se "retirer quelque temps" de Twitter. Peut-être par peur de potentielles conséquences juridiques ou parce qu’il se rend petit à petit compte de l’influence qu’il a.

Une audace qui séduit

Musk a toujours cultivé son côté mégalo et adore son nouveau pouvoir, qui consiste à poster un seul mot pour faire grimper en flèche le cours d’une action. C’est un homme de spectacle qui a fait des réseaux sociaux sa scène. Une forme de revanche pour cet ingénieur longtemps catalogué comme un geek. Sa popularité, il la doit à son audace. Aucun touriste n’a pu aller dans l’espace, Elon s’en occupe. Coloniser Mars? Elon l’a prévu pour 2024. Définir la mobilité de demain avec Hyperloop et Tesla? C’est encore lui. Des succès ou des idées grandioses qui font rêver tous les entrepreneurs et ingénieurs en herbe. À l’image de son enfance à Pretoria, en Afrique du Sud, quand il était abonné à PC and Office Technology et qu’il réalisait ses premières inventions. "Papa Musk", comme le surnomme la communauté Bitcoin, est l’homme le plus riche du monde, mais ce titre-là l’excite clairement moins que l’influence et le pouvoir qu’il détient désormais. Un pouvoir qui l'amuse et avec lequel il joue, mais qu'il doit encore apprendre à gérer.