En nommant un co-CEO, le patron de Netflix prépare sa succession

Reed Hastings, patron et fondateur de Netflix, a nommé Ted Sarandos co-CEO. Ça sent le début de succession, un processus qui sera long.

La fin d’une ère est-elle en train de se dessiner du côté de Netflix? Reed Hastings, son fondateurr, se prépare en tout cas à l’avenir. Doucement. Alors que le roi du streaming publiait ce mercredi des résultats semestriels plutôt décevants et des attentes de nouveaux clients peu encourageantes, Reed Hastings en a profité pour poster un long message sur le site de Netflix.

Si, à première vue, le fondateur tente donc de minimiser l'annonce, ce dernier confirme toutefois que cette nomination fait partie d’un plan de succession . "Bien que les transitions puissent être difficiles, je suis optimiste car nous avons une culture bien établie, conçue pour être flexible et de nombreuses années pour y parvenir", assure-t-il.

Reed Hastings encore là pour dix ans

L’annonce du nouveau binôme a été saluée par le conseil d’administration. "En ayant vu Reed et Ted travailler ensemble, nous sommes persuadés que c’est la bonne étape pour faire évoluer le management de Netflix”, a expliqué Jay Hoag, l’un des membres du board, au site spécialisé The Verge.

La touche de Ted Sarandos

Ted Sarandos fait partie de l’aventure Netflix depuis plus de vingt ans , à l’époque où le groupe faisait de la location de films envoyés par courrier. Reed Hastings explique avoir fait très rapidement appel à lui après avoir lu un article mettant en avant son expérience sur le marché de la location.

Le nouveau co-CEO est l’un des artisans des plus gros succès du groupe, comme "House of Cards".

Deux décennies plus tard, le patron n’a visiblement pas de regret. "Alors que je voyais le streaming arriver, Ted a conduit la révolution de notre stratégie de contenu, qui était bien en avance sur son temps. Elle a été la clé de notre succès continu", explique-t-il. "C'était typique de sa capacité à voir où l'industrie se dirigeait. Il a constitué une équipe extraordinaire, attirant certains des cadres les plus créatifs et les meilleurs du monde entier".