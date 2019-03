En panne de croissance, Agfa-Gevaert fignole sa riposte

En septembre , l’Espagnol Kanteron Systems spécialisé dans l’informatique biomédicale et les soins de santé a manifesté son intérêt pour un rachat d’Agfa via une offre publique d’acquisition (OPA). Cette approche quelque peu farfelue, du moins dans sa forme -c’est sur son blog que l’entreprise a signalé avoir communiqué son offre à Agfa, une offre au demeurant non chiffrée- a été courtoisement repoussée par le groupe anversois.

Le grand projet

Tout cela alors que Christian Reinaudo, le CEO, et ses équipes planchent sur la réorganisation du portefeuille de son pôle "Agfa Graphics" et surtout préparent leur grand projet : la filialisation (et dans la foulée, la cession?) des activités informatiques de soins de santé, (Healthcare IT). En novembre dernier, lors de la présentation des (mauvais) chiffres du troisième trimestre, le CEO avait déjà précisé que la partie technique de cet exercice complexe était pratiquement achevée.