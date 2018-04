Envolée du nombre d'abonnés Netflix

Netflix a publié ses résultats trimestriels après-Bourse ce lundi. Le géant du streaming a vu son nombre d'abonnés à l'international croître plus vite que prévu, à 7,41 millions de nouveaux inscrits sur le 1er trimestre.

le spécialiste de la vidéo en ligne Netflix a publié ses résultats trimestriels après-Bourse ce lundi. Le nombre d'abonnés à l'international de Netflix a augmenté plus que prévu au cours du 1er trimestre avec 7,41 millions de nouveaux inscrits, contre 6,35 millions estimés. Au total, le groupe de Los Gatos compte 125 millions d'abonnés. Un an plus tôt à la même période, Netflix comptait 98,75 millions d'abonnés.