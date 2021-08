Epic accuse Google d'avoir payé des entreprises pour conserver son monopole

On en sait un peu plus sur la plainte déposée par Epic Games contre Google, l'année dernière, en Californie. Selon un document judiciaire , le développeur du jeu phénomène Fortnite accuse le géant américain d'avoir passé des contrats avec différentes entreprises pour défendre son emprise sur le marché de la distribution des applications, protégeant ainsi des milliards de dollars de revenus .

Epic reproche notamment à Apple et Google d'imposer aux développeurs d'applications l'utilisation de leurs plateformes de téléchargement , l'App Store d'Apple et le Play Store de Google. Il dénonce également leurs systèmes de paiement , les géants de la tech faisant payer des commissions aux développeurs pouvant monter jusqu'à 30% de leurs ventes.

Contrairement au fabricant de l'iPhone, Google autorise, quant à lui, les magasins alternatifs. L'éditeur de Fortnite a toutefois entrepris de démontrer que c'est une illusion, et que le système d'exploitation mobile Android n'est guère plus ouvert que iOS. "Google a érigé des barrières contractuelles à la concurrence (…) en reconnaissant que le groupe risquait de perdre des milliards de dollars si jamais la distribution des applis sous Android était ouverte à la concurrence et que des magasins concurrents, dont un Epic Store, parvenaient à gagner du terrain", assure le studio dans sa plainte révisée.