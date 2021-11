Éradiquer le fléau des ransomware en interdisant le paiement des rançons?

Frapper les pirates là où ça fait mal?

Ensuite, l’application d’une interdiction est tout sauf une sinécure. Nous pourrions nous concentrer sur l’interdiction de rançon à l’égard de certains pirates. Par exemple, les attaquants liés au rançongiciel WannaCry 2.0 figurent sur la liste noire et aucune rançon ne peut leur être versée. Cependant, le monde des pirates est un monde obscur qui change constamment. Ils se divisent en groupes dissidents, se dissolvent et recommencent sous un autre nom. En outre, les attaquants ont de plus en plus recours aux services dits RaaS (Rançongiciel-as-a-Service).