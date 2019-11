Et si Alibaba reportait une nouvelle fois ses plans d'IPO?

Le géant chinois du commerce en ligne avait déjà évoqué son ambition de se faire coter à Hong Kong, après New York, mais les manifestations violentes l'avaient poussé fin août à revoir ses plans. L'idée ne l'avait toutefois pas quitté et était revenue sur la table la semaine dernière. Néanmoins, les tensions violentes ne faiblissent pas depuis 5 mois, ce qui pourrait une fois de plus contre carrer les plans du géant technologique.