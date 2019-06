Et si Apple quittait la Chine?

Apple serait-il prêt à délaisser sa production chinoise? Selon le quotidien japonais Nikkei Asian Review, la marque à la pomme aurait sondé ses fournisseurs les plus importants sur l'éventualité de délocaliser la production de Chine vers d'autres sites en Asie du sud-est. Il s'agirait selon le quotidien d'un transfert de 15 à 30%.

En pleine guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Apple se prépare donc à revoir sa chaîne de production. Elle considère que trop de risques pèsent sur sa production; et ce même si le conflit commercial devait se résoudre. Chine et États-Unis se sont lancés dans une guerre qui se manifeste par une hausse des tarifs douaniers sur différents produits.