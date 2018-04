Et si le vélo Cowboy (re)lançait la Belgique dans le hardware?

Avec son vélo électrique urbain, la start-up Cowboy met à l’honneur le savoir-faire belge en matière d’électronique et d’objets connectés.

Il faut parfois voir au-delà des apparences. "La première fois qu’on vient, on est un peu surpris", reconnaît Tanguy Goretti. Nous avons roulé deux bonnes heures durant depuis Bruxelles et nous nous rencontrons devant ce qui semble être un magasin d’électroniques, tout ce qu’il y a de plus banal et déprimant. En réalité, la société qui se cache derrière cette vitrine en plein cœur de Poperinge, en province de Flandre-Occidentale, est l’un de ces joyaux industriels belges méconnus. Quinze ans de bouteille, une croissance continue de 10 à 15% en moyenne et quelques beaux clients tout droit sortis du Bel 20. C’est donc assez naturellement que la start-up Cowboy a choisi de lui confier une tâche capitale: produire le "cerveau" de son vélo électrique.

C’est un secret de polichinelle que Tanguy Goretti (ex-Djump), Adrien Roose (ex-Take Eat Easy) et Karim Slaoui (ex-Take Eat Easy) bossent sur ce projet depuis un an et demi. Mais ce matin, dans les locaux de Page Eletronica, tout est prêt pour l’assemblage d’une vingtaine de cartes électroniques pour des vélos Cowboy.

Il faut être patient. C’est la mise en place qui prend le plus de temps. Les différents composants électroniques sont regroupés par rouleaux et placés sur la machine d’assemblage. Si une seule pièce manque, c’est toute la production qui s’en trouve retardée. Et cela arrive régulièrement. "On ressent la pression de gros acteurs comme Tesla, par exemple, qui est capable d’absorber à lui seul une grande partie du marché des composants", explique Kristof, un des employés.

La taille des composants varie fortement d’un demi-millimètre à plusieurs centimètres. La carte électronique du vélo Cowboy en contient environ 250. "C’est le siège central", sourit Tanguy Goretti. "Elle permet toutes sortes de fonctionnalités comme allumer et éteindre le vélo de manière sécurisée avec votre smartphone, d’avoir un tableau de bord…" Dans le futur, Cowboy voudrait aller plus loin encore en ajoutant la navigation intégrée ainsi qu’un tracking GPS. Et comme le vélo est relié à internet, l’équipe pourrait être capable à terme d’effectuer des diagnostics à distance.

Le pari du hardware

Cette fameuse carte électronique n’est pas tombée du ciel. Après avoir écumé pendant plusieurs mois les foires professionnelles pour se faire une idée du marché, les trois comparses – qui n’ont aucune expérience industrielle – ont frappé à la porte de Productize. Cette start-up bruxelloise se définit comme une agence IoT avec un focus sur le hardware et les devices. "Nous faisons de l’accompagnement électronique pour les entreprises", résume Harold Grondel, dans son atelier de fabrication situé dans Co. Station.

Concrètement, Productize a aidé Cowboy à valider son projet au départ d’un prototype. "On a commencé avec une fonctionnalité simple et ensuite, on en a rajouté d’autres. Cela a pris grosso modo un an de développement. Ce sont des projets qui doivent être réalisés avec agilité", sourit-il. Productize emploie une quinzaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 80.000 euros. La start-up travaille avec de grands comptes mais aussi des start-ups qui sont à maturité par rapport au marché du hardware.

Mais en Belgique, ce marché peine à se déployer. "Le hardware, c’est assez coûteux. Cela nécessite des investissements conséquents", fait remarquer Harold Grondel qui verrait bien Cowboy devenir une figure de proue de cette industrie délaissée. "Il faut davantage de start-ups hardware. C’est évident parce que sans cela, il n’y aura plus de production en Belgique. Or, dans un monde qui s’affranchit de plus en plus des frontières physiques, c’est une nécessité", estime Harold Grondel.

Un public de niche

Sur le plan financier et stratégique, Cowboy sait visiblement très bien s’entourer: la start-up a notamment levé 2,4 millions d’euros auprès d’Index Ventures, Harware Club et Kima Ventures. Elle compte également quelques business angels comme Thibaud Elziere (eFounders), Francis Nappez (BlaBlaCar), Harold Mechelynck (Ogone) ou encore Bertrand Jelensperger (LaFourchette). Bref, du smartmoney et des partenaires qui ont sans doute été séduits par l’équipe et ses ambitions.

Et le résultat? Un vélo aux lignes très épurées, un design ultra-minimaliste en mode "iPhone du vélo électrique" avec un beau rapport qualité/prix par rapport aux standards du marché: 1.790 euros pour une autonomie de 50km et un poids tout léger du 16 kilos. Le système d’assistance moteur intègre une technologie de capteurs qui mesurent la vitesse et la couple avec la conduite de l’utilisateur: lorsque vous commencez à pédaler, que vous accélérez ou que vous êtes en montée, la technologie amplifie automatiquement votre élan.

On pourrait reprocher au Cowboy Bike un petit manque de flexibilité – il n’est pas possible d’ajouter un siège-enfant ou un panier, par exemple, et si vous faites moins d’un mètre 60, oubliez – mais c’est peut-être là aussi la force de Cowboy, si elle réussit son pari. La start-up vise une tranche d’utilisateurs extrêmement bien définie et qu’elle connaît bien puisque ces cofondateurs en font partie. "Notre plus gros challenge sera de convaincre un public jeune et qui aime les technologies, mais qui ne considére pas encore le vélo électrique comme un moyen de transport à part entière", reconnaît Adrien Roose, CEO de Cowboy.

Le défi ne sera peut-être pas aussi ardu que prévu, compte tenu de l’engouement généralisé pour l’e-bike. En 2017, la vente de vélos neufs a continué de progresser avec 485.168 deux-roues, selon une enquête de Velofollies. Et l’électrique a dominé le marché avec 45% des ventes.