Fabien Pinckaers (Odoo), élu "manager de l’année" 2020

Le magazine économique Trends Tendances a élu mercredi soir Fabien Pinckaers, fondateur d’Odoo, "manager de l’année" 2020. Il succède au palmarès à Yvan Verougstraete, fondateur de la chaîne de pharmacies et de parapharmacies Medi-Market. C'est le plus jeune lauréat de ce prix qui en est à sa 36e édition.

Lancée en open source voici quinze ans, la société, basée à Grand-Rosière dans le Brabant wallon, a connu ces dernières années une croissance exponentielle. Elle emploie aujourd’hui près de 1.200 collaborateurs, soit 58% de plus qu’il y a un an, possède sept filiales dans le monde, compte près de 6,5 millions d'utilisateurs et aura réalisé un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros en 2020. "Notre marché est gigantesque et nous n’en détenons pas 1%", confie Fabian Pinckaers à nos confrères.