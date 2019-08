Face à la haine, comment réguler les contenus en ligne?

En quoi internet facilite-t-il la parole haineuse?

"L’amplification de la parole haineuse a été facilitée par l’apparition de plateformes où le caractère anonyme de l’émetteur est possible. Si je prends l’exemple d’une lettre anonyme, elle ne touchera que la personne à qui elle est destinée, aussi haineuse soit-elle. Avec l’arrivée d’internet et des réseaux sociaux, ce caractère anonyme est devenu une force et tout cela a un impact sur nos sociétés et sur la notion de vivre ensemble. La situation actuelle appelle une réaction forte du politique et du régulateur."

Sur quels critères doit-on modérer?

"Les critères de modération, c’est toute la problématique de la subjectivité. Il faut aussi systématiquement se transposer dans un autre contexte culturel pour la personne qui juge le contenu. Aux Etats-Unis, la liberté de parole est garantie par la constitution et c’est toujours cela qui a prévalu pour l’instant puisque la plupart de ces plateformes sont américaines. En Europe, nous avons une conception très différente des limites à la liberté d’expression. Il ne faut pas aller trop loin non plus, c’est ce que reprochent certains à la loi allemande, estimant qu’on censure des choses qui ne relèvent pas du discours de haine."

Quelles solutions pour endiguer le phénomène?

"On doit être excessivement prudent. Clairement l’autorégulation des plateformes a montré ses limites. D’autre part, on ne peut pas surréguler car il faut laisser libre cours à la liberté d’expression. Il faut donc trouver un juste milieu dans lequel on responsabilise les plateformes, car il est hors de question de continuer à accepter d’entendre des plateformes dire qu’elles ne sont pas responsables. Vu le niveau de pénétration qu’elles ont, elles doivent être régulées, comme par exemple via des accords que le gouvernement français a mis en place. Si cela n’est pas assez efficace, il faut établir une régulation qui ne peut alors être qu’européenne."