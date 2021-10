Facebook et Instagram face à une nouvelle panne

Lundi, toutes des applications détenues par Facebook, à savoir Facebook lui-même, Instagram , WhatsApp et Messenger , étaient restées inaccessibles pendant près de six heures. Une panne mondiale qui avait fait chuter l'action Facebook de 5% .

"Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. "Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient."