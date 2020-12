Facebook face à une menace inédite...

L’annonce d’une action en justice contre Facebook aux Etats-Unis était attendue, son ampleur est par contre inédite. 46 Etats américains et la Commission de la concurrence américaine ont décidé d’engager des poursuites contre Facebook pour abus de position dominante liée aux rachats de l'application Instagram et du système de messagerie WhatsApp. Il est reproché à Facebook d'abuser de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence. Ces accusations avaient déjà été entendues, mais elles n’avaient encore jamais mené à une action en justice, encore moins de cette ampleur.

"Les lois antitrust sont là pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation, et non pour punir les entreprises qui réussissent."

L’initiative est surtout inédite par ses protagonistes. 46 Etats américains et la commission de la concurrence américaine qui s’allient, c’est assez rare pour être souligné. D’autant plus que cette commission de la concurrence a plutôt la réputation d’être accommodante avec les géants de la tech puisqu'elle se contentait jusqu'ici d'accords à l’amiable avec les Gafam et avait décliné une poursuite antitrust contre Google en 2013.

Une première depuis 1998

Du côté de Facebook, on parle de "révisionnisme" dans une communication en réaction à l’annonce de l’action en justice. "Les lois antitrust sont là pour protéger les consommateurs et promouvoir l'innovation, et non pour punir les entreprises qui réussissent. Instagram et WhatsApp sont devenues les applications qu'elles sont aujourd'hui parce que Facebook y a investi des milliards de dollars et des années d'innovation et d'expertise", fulmine la société créée en 2004 par Mark Zuckerberg.