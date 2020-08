Facebook lance "Reels", son concurrent de TikTok, sur Instagram

Le principe est le même que pour TikTok. Les plateformes sociales sont en compétition pour les utilisateurs et le temps qu'ils y passent.

Facebook se donne un coup de jeune avec le lancement de Reels, nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes et amusantes sur Instagram , qui ressemble en tous points à TikTok, la jeune appli qui a conquis les jeunes et que Donald Trump menace de bannir. Elle débarque ce mercredi en Belgique .

Avec Reels, comme sur TikTok, les vidéos sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts , "offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher de nouveaux publics sur la scène globale", explique dans son communiqué le géant des réseaux sociaux.

Comme les Stories d'Instagram, l'utilisateur peut également choisir avec qui les partager : un groupe d'amis choisis ou plus largement, au grand public. Les vidéos les plus populaires pourraient alors devenir virales. Les vidéos de Reels diffèrent néanmoins des Stories sur un point: elles ne disparaissent pas après avoir cliqué dessus.

Testé depuis novembre au Brésil, et depuis juin en France et en Allemagne, le nouveau format apparaît mercredi dans 50 pays, des États-Unis à l'Inde en passant par le Royaume-Uni, le Japon ou l'Australie, à la fois sur Android et iOS.