Facebook lance sa cryptomonnaie, le "Libra"

Facebook annonce officiellement le lancement de sa monnaie virtuelle pour 2020. Les achats instantanés en ligne et les transactions entre utilisateurs du réseau social le plus populaire au monde seront rendues possibles par "Calibra", un portefeuille numérique intégré à WhatsApp, Messenger et Instagram.

Dans un "livre blanc" d'une dizaine de pages, Facebook présente le "Libra", sa cryptomonnaie en marge du système bancaire traditionnel.

Les utilisateurs des réseaux des applications de messagerie WhatsApp et Messenger s'y verront adjoindre un portefeuille numérique, dénommé "Calibra", rendant possible les achats en ligne et les transactions instantanées entre utilisateurs des plateformes de l'entreprise.

Le Libra est régi par trois principes: (1) la sécurité des transactions financières, assurée par une "chaîne de blocs" mesurable, fiable et au code libre de droit ("open-source"), (2) la valeur de sa monnaie, garantie par une "réserve d'actifs tangibles stables", (3) l'indépendance au système bancaire, par le biais de la "Libra Association".

La Libra Association

Vendredi dernier, le Wall Street Journal révélait la formation d'un consortium inédit autour du projet de monnaie virtuelle de Facebook. Une trentaine de géants de la tech et d'entreprises spécialisées dans le paiement (en ligne) auraient en effet consenti à investir autour de 10 millions de dollars chacune dans l'objectif de réunir les fonds nécessaires à la création et au lancement du Libra et d'intégrer la "Libra Association".

C'est aujourd'hui chose faire puisque Facebook a dévoilé par l'intermédiaire du site libra.org, la constitution d'une organisation à but non lucratif destinée à encadrer le réseau de la monnaie. Parmi la trentaine de membres payants, la "Libra Association" compte les géants du paiement Mastercard, PayPal ou Visa, des acteurs majeurs de la tech tels que Booking.com, Spotify, Uber, Lyft ou Ebay mais aussi des télécoms comme Iliad, la société de l'investisseur français et propriétaire de Free Xavier Niel ou Vodafone.

Matérialisé par la constitution le 2 mai dernier à Genève de la société "Libra Network LLC", destinée, selon ses statuts à "la prestation de services dans les domaines de la finance et de la technologie", le consortium avait pour objectif premier de réunir une centaine d'investisseurs d'ici le lancement de la monnaie.

L'élément-clé de l'initiative réside cependant dans l'opportunité de créer une "chaîne de blocs" privée où chacun des membres du consortium prendrait à sa charge un "noeud" formant le squelette de la chaîne et permettant d'enregistrer les transactions.

Une portée globale

Voué à être utilisé globalement et fort des quelque 2,4 milliards d'utilisateurs mensuels des différentes plateformes possédées par l'entreprise (WhatsApp, Instagram, Messenger), le Libra se veut révolutionner les paiements en ligne et les transactions entre utilisateurs à travers le monde. Facebook répliquerait ainsi, la monnaie propre en plus, le modèle établi par le groupe chinois Tencent et son service de messagerie instantanée WeChat. Réunissant plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels, le cousin éloigné de WhatsApp permet d'effectuer des paiements directement depuis l'application.

Une monnaie souveraine ?

Contrairement à la plupart de ses concurrents, la monnaie de la société de Mark Zuckerberg serait indexée sur le cours du dollar et d'un panier de devises dites "fiat" (Euro, Yen, Livre sterling), soit contrôlées et émises par les États et évoluant indépendamment des cours de l'or ou de l'argent. Ceci signifierait aussi que les fluctuations de l'offre et de la demande de Libra n'influenceraient que très modérément son cours, limitant ainsi la volatilité de sa valeur tout en favorisant sa convertibilité en autres devises.

D'ailleurs, Facebook pourrait ainsi la possibilité de se constituer des réserves de change en plusieurs devises "réelles". En achetant du "Libra", les utilisateurs de la monnaie virtuelle permettront en effet à Facebook d'accumuler du change, cochant ainsi une case déterminante à la considération de l'entreprise en tant que "banque centrale privée".