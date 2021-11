Facebook ne veut plus de la reconnaissance faciale. Vraiment?...

10 ans de données faciales

Avec une intention très claire de redorer son blason, Facebook vient de poser un geste très fort qui clôture un rebranding global dont on pensait qu’il avait atteint son paroxysme avec un changement de nom et de positionnement il y a à peine quelques jours. Son logiciel de reconnaissance faciale basé sur un algorithme alimenté par une intelligence artificielle avait été lancé en 2010 pour "faire gagner du temps aux utilisateurs de Facebook", selon la communication de l’époque. Le logiciel reconnaissait automatiquement les personnes présentes sur une photo et vous suggérait de les identifier. Ces photos étaient ensuite liées aux profils des utilisateurs identifiés et créaient de cette façon avec un simple clic de l’utilisateur un réseau encore plus connecté et une interaction permanente entre les utilisateurs. Une avancée technologique pour l’époque qui a permis à Facebook de créer l’une des plus grandes bases de données de photos au monde.