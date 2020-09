Facebook prendra des mesures si l'élection américaine tourne au chaos

Ces préparations à l'issue du vote du 3 novembre interviennent alors que le géant des réseaux sociaux est sous pression pour montrer qu'il n'est plus un moyen de désinformation massive comme dans les scrutins de 2016 ou le referendum britannique sur le Brexit. "On a déjà agi dans d'autres parties du monde où il y avait une réelle instabilité sociale et on a les outils de toute évidence", a ajouté le dirigeant évoquant "des mesures très exceptionnelles pour restreindre la circulation de contenus" sur la plateforme.