Facebook reste incontournable pour les annonceurs

Faut-il s’en étonner? Pas vraiment, tant Facebook est puissant. "Peut-on se passer d’un média qui compte plus de 7 millions de comptes actifs en Belgique?" , se demande Karim Debbah, media manager à l’Union belge des annonceurs (UBA). Bruno Liesse, senior consultant chez Emakina première agence digitale du pays ne dit pas autre chose: "À ce jour, Facebook offre la meilleure valeur ajoutée pour cibler les consommateurs, avec une douzaine de manières différente de les approcher. Son service est incontournable pour les marketers. Se priver de Facebook en e-pub, c’est un peu comme se passer de RTL et de VTM quand on fait un spot télé ." Bruno Liesse, estime d’ailleurs que cette affaire passe un peu au-dessus de la tête des annonceurs.

L’UBA n’a pas officiellement réagi, contrairement à la France où l’Union des Annonceurs s’est inquiétée du sort des données des consommateurs. Certains annonceurs français ont même suspendu, par précaution , leurs investissements publicitaires sur Facebook. Le lobby a rencontré le patron de Facebook Europe du sud, Laurent Solly, et a demandé plus de transparence sur le fonctionnement des activités publicitaires de la plateforme et qu’elle s’engage à faire certifier ses audiences par un organisme indépendant.

À l’UBA, on rappelle que le consommateur doit rester au centre des préoccupations des annonceurs. Car ce que les publicitaires redoutent par-dessus tout c’est de perdre sa confiance. Or, celle-ci a été mise à mal depuis le déclenchement de l’affaire Cambridge Anlytica. "C’est pour cela que nous accueillons plutôt favorablement le futur règlement européen sur la protection des données", indique-t-il. Ce règlement renforcera la protection des données personnelles. En clair, les marketers ne pourront plus mouliner les bases de données comme ils l’entendent. Des groupes de pression poussent d’ailleurs Facebook, Google et consorts à appliquer ces règles européennes au niveau mondial. Mais selon le media manager de l’UBA, les déclarations de Mark Zuckerberg laissent planer un certain doute. "On a l’impression qu’ils vont continuer à faire ce qu’ils veulent. Il y aura des règles nouvelles. Facebook et les autres devront les appliquer."