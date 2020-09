Facebook surveillé de très près par l’autorité de la concurrence

Facebook est une nouvelle fois sous l’œil inquiet des autorités américaines. C’est désormais au tour de la commission de la concurrence américaine (FTC) de se poser des questions sur le réseau social le plus utilisé dans le monde. Ce mercredi, Le Wall Street Journal présentait dans ses pages une série d’éléments poussant à croire qu’une procédure judiciaire contre l’entreprise de Mark Zuckerberg est de l’ordre du probable . Elle concernerait cette fois les acquisitions du groupe ayant eu lieu au cours des dernières années et qui auraient permis à Facebook d’étouffer la concurrence.

En ligne de mire évidemment, les rachats d’Instagram et de WhatsApp qui depuis, ont pris une importance capitale dans les activités de Monsieur Zuckerberg. L’entrepreneur a fait l’acquisition du réseau social aux photos en 2012 pour un milliard d’euros. La messagerie instantanée a, elle, rejoint son groupe en 2014 pour la coquette somme de 19 milliards de dollars. A eux trois, les réseaux sociaux dominent aujourd’hui largement la concurrence, du moins dans la partie occidentale du globe. Un peu trop visiblement pour la commission de concurrence qui se penche de près sur la question depuis plus d’un an. Les interrogations de la FTC porte également sur un autre volet dévoilé par une enquête d’un consortium de journalistes. Ces derniers avaient mis en lumière en 2019 des pressions suspectes sur des développeurs, les poussant notamment à remettre des informations sur les utilisateurs.