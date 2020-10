Facebook va distribuer 300.000 euros aux PME bruxelloises

Le plus grand réseau social au monde veut aider financièrement les PME bruxelloises. L’information peut surprendre, mais elle est bien réelle. Le géant américain a ouvert un appel à candidatures pour un programme de subventions destinées "aux petites entreprises bruxelloises". Pourquoi Bruxelles? Parce que Facebook y possède des bureaux depuis plusieurs années. Le "sponsor" de Facebook s’élève à 300.000 euros et est destiné "aux entreprises basées à Bruxelles, employant entre deux et cinquante personnes, en activité depuis au moins un an et confrontées à des défis qui sont la conséquence directe de la pandémie Covid-19", selon la communication de Facebook.