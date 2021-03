Faut-il se passer des applications sociales comme Whatsapp?

Personne ne s'enquiert cependant de qui se cache derrière ces sociétés et de leur finalité. Aujourd’hui aucune d’entre elles ne se trouve sur le sol européen. Et il est maintenant de notoriété publique que le propriétaire de Whatsapp est Facebook qui malgré un matraquage à répétition a toujours du mal à convaincre ses utilisateurs de sa bienveillance .

Pourquoi cette méfiance ?

Les messages que l’on s’échange sont par définition teintés d’une dimension personnelle et dès lors empreints d’un caractère émotionnel fort. Personne ne souhaite retrouver ses messages sur la place publique ou encore moins partagés avec des personnes à qui ces messages ne sont pas destinés.

Certains dénoncent une certaine désinformation de la part de Facebook et doutent de leur bonne foi. Cette interrogation est légitime. Comment puis-je, en tant qu’utilisateur, m’assurer qu’une entreprise dont le modèle économique est basé sur l’exploitation de la donnée et ne fait pas payer ses services sera d’une éthique irréprochable ?

“Tant qu’on ne peut pas changer le système, on fait avec “ était un argument de Descartes. Il expliquait dans le Discours de la méthode, que dans l’attente que la vérité transforme enfin son existence en une allée de lumière, il lui faut tenter de vivre avec les outils dont on dispose. Par conséquent, il forge ce qu’il appelle une " morale par provision " . En gros, il explique qu’il est loisible de faire des compromis en attendant que le monde s’éclaire. La morale par provision est le niveau d’acceptation qu’aura l’utilisateur de la messagerie instantanée.

Une des raisons pour lesquelles l’utilisateur est prêt à accepter des compromis sur sa vie privée est l’effet de groupe . Le nombre important d’utilisateurs et donc l’accès à son tissu social immédiat est une motivation non négligeable dans le processus du compromis.

Appelons un chat un chat. Whatsapp n’est en fin de compte qu’une application sociale au même titre que les autres applications du groupe Facebook. La cartographie de votre interaction avec vos différents contacts et le type de contacts que vous hébergez dans votre téléphone constitue la manne de Facebook. L’entièreté de ces données est recoupée avec l’ensemble des données dont vous disposez.

La question du chiffrement

La notion de sécurité informatique demeure, parallèlement, une notion subjective. De fait, la sensibilité que chacun peut avoir par rapport à l’exploitation de ses données personnelles est par définition différente et amène souvent à des dissentiments qui sont de dialectiques et non de principes.