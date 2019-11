Finance&invest.brussels investit 400.000 euros dans NewB

Dans un communiqué, Finance&invest.brussels explique vouloir "apporter son appui à cette initiative citoyenne réunissant plus de 52.000 coopérateurs, dont 8.000 Bruxellois, et plus de 150 organisations non gouvernementales". Un investissement qui permet aussi de soutenir les 25 emplois déjà créés, ainsi que les emplois futurs, tout en participant à une nouvelle banque qui "traitera les défis financiers de demain de manière éthique et durable", argumente la société d’investissement bruxelloise.