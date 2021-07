Firefox propose aux Belges de surfer "cachés"

Il faut dire que Mozilla, la société mère derrière le navigateur Firefox, qui est officiellement une fondation et pas une entreprise classique, a fait du respect de la vie privée sa raison d’être et un argument de vente. Et cela fonctionne, puisque Firefox est considéré comme le navigateur grand public le moins intrusif. Mais il ne fait plus recette. Né dans les années 2000, le navigateur a connu un succès croissant et est devenu le dauphin d'Internet Explorer qui dominait outrageusement le marché des navigateurs web.

Une alternative crédible et sûre

Firefox va même dépasser les 30% de part de marché au moment où Chrome, le navigateur de Google, fera son apparition en 2009. La suite, c’est une lente dégringolade face à l’ogre Chrome qui a conquis les internautes par sa facilité d’utilisation. Actuellement sur la troisième marche du podium derrière Chrome et Safari avec de 5 à 10 % de part de marché en fonction des pays, Firefox veut continuer de rester une alternative crédible, et surtout sûre. Le lancement de son VPN d’abord aux États-Unis, à Singapour, en France et maintenant en Belgique est un pas de plus dans son positionnement comme étant le navigateur protégeant la vie privée des utilisateurs.

Le VPN de Mozilla est conçu pour vous rendre invisible: peu importe si vous surfez, streamez, jouez ou travaillez. Il fait office de bouclier grâce à son réseau de centaines de serveurs dans plus de 30 pays. De quoi être indétectable à chaque connexion et peu importe le support que vous utilisez avec une limite de cinq appareils par compte. Un équipement très utile en particulier pour ceux qui fréquentent les Wifi-publics ou pour ceux qui ne veulent plus lâcher la moindre donnée à des fins commerciales. Le logiciel crypte votre activité réseau et cache votre adresse IP tout en veillant à ce que personne n'ait accès à ce que vous faites et "nous ne nous en mêlons pas non plus. Nous ne conservons pas non plus les historiques d'activité des utilisateurs. Et nous ne vendons pas vos données et ne nous associons pas à des plateformes tierces qui souhaitent établir un profil à partir de ce que vous faites en ligne", ajoute l'entreprise.