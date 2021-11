Fortnite met fin à sa partie chinoise

Le célèbre jeu vidéo renonce au marché chinois. Dès le 15 novembre prochain, Fortnite ne sera plus accessible aux utilisateurs du pays.

Une mauvaise nouvelle de plus pour les fans chinois de jeux vidéo. Il ne leur reste plus que deux semaines pour profiter du célèbre jeu Fortnite, l'une des références le plus populaires dans le monde virtuel. Epic Games, le producteur du jeu, a décidé de jeter l'éponge et abandonner le marché le plus important du secteur. Depuis ce mardi, il n'est plus possible de se créer un compte. Les joueurs déjà actifs peuvent, eux, encore profiter du jeu jusqu'au 15 novembre, dernier jour avant que le développeur ne débranche les serveurs.

Les difficultés n'ont cessé de s'entasser du côté de la régulation. La première version chinoise de Fortnite est apparue en 2018, lors de la saison 5, grâce à une collaboration avec l'acteur local Tencent. Ce premier pas sur le marché a toujours été présenté comme une version beta. À l'inverse de sa version internationale bien connue, le jeu a néanmoins été prié de se plier à une série d'exigences et de restrictions. Une politique poussée à l'extrême qui empêchait, par exemple, de représenter des crânes humains dans le jeu. Le récit a même dû être adaptée. Fortnite est une "battle royale" qui consiste à un combat à mort (virtuel) entre tous les participants. Un principe visiblement trop violent qui a poussé les responsables à présenter le jeu comme un camp d'entrainement où les personnages ne meurent pas vraiment.

Outre l'aspect technique, la difficulté était aussi financière. En tentant sa chance en Chine, Fortnite devait également complètement revoir son business.

Ces restrictions sont particulièrement gênantes pour le jeu qui ne cesse d'enchainer mises à jour et nouveautés pour continuer à attirer du public. La version chinoise aurait demandé systématiquement d'être retravaillée. Outre l'aspect technique, la difficulté était aussi financière. En Chine, Fortnite devait complètement revoir son business, basé en bonne partie sur les ventes faites directement sur sa plateforme. Comme pour beaucoup de jeux en ligne, Fortnite est accessible gratuitement, mais propose à la vente des accessoires et autres atouts pour son personnage. La Chine interdit ce procédé.

Restrictions à la pelle

Difficile aussi de ne pas faire le lien entre le choix d'Epic Games et les décisions récentes du gouvernement chinois concernant la pratique du jeu vidéo. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent plus jouer en ligne plus de 3 heures par semaine. Raison officielle: le gouvernement souhaite lutter contre les méfaits d'une trop grande exposition aux écrans bleus. Les restrictions concernent toutefois uniquement les jeux vidéo. Les applications et autres réseaux sociaux, très largement utilisés par les jeunes, semblent eux une cible moins prioritaire. En septembre dernier, le gouvernement est d'ailleurs revenu à la charge en alourdissant encore un peu plus le cahier des charges à suivre pour les éditeurs de jeux qui espèrent une autorisation de mise sur le marché. Désormais, par exemple, les personnages efféminés ou la possibilité de "faire le mal" ne sont plus des éléments bienvenus.

La décision du développeur montre également la difficulté d'entrer sur le marché chinois. Même pour un géant comme Epic Games qui ne manquait pourtant pas d'atouts. Son jeu est aujourd'hui parmi les plus populaires au monde avec des centaines de millions de comptes créés depuis son lancement en 2017. Epic Games a également une dimension chinoise qui aurait pu plaire au gouvernement. Tencent fait partie des actionnaires d'Epic Games dont il détient 40% des parts. Le géant possède également Riot Games, développeur de League of Legends, l'un des autres bestsellers du secteur. À l'heure du lancement en 2018, Tencent avait dépensé pas moins de 15,8 millions de dollars pour adapter et promouvoir la version chinoise du jeu.