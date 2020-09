Google Belgique veut faciliter la recherche d’emploi

Après avoir formé 110.000 Belges au marketing digital via le Google Atelier, Google Belgique continue d’investir dans la thématique de l’emploi. "Le nombre de demandeurs d’emploi va augmenter dans les prochains mois, c’est certain", estime Thierry Geerts, le patron de Google Belgique. Dès lors, pour anticiper une augmentation du taux de chômage, notamment chez les jeunes, Google Belgique lance une nouvelle fonctionnalité qui a pour but de faciliter la recherche d’emploi. Le géant américain s’est associé avec plusieurs partenaires, dont les services publics du Forem, d’Actiris et du VDAB ainsi que des entreprises comme Randstad et Jobat.