Google a transmis les données de certains utilisateurs aux autorités de Hong Kong

Le géant de la technologie s'est conformé à trois des 43 demandes gouvernementales reçues entre juillet et décembre 2020, a indiqué la société au HKFP. Une demande concernait "une divulgation d'urgence impliquant une menace crédible pour la vie", a déclaré Google, tandis que les autres concernaient le trafic humain et étaient soutenues par des mandats de perquisition accordés par le tribunal. Elles n'étaient pas liées à la sécurité nationale et aucune donnée de contenu utilisateur n'a été partagée, a ajouté la société.