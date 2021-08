Google accusé d’avoir empêché l’innovation aux États-Unis

Google a-t-il empêché d'autres entreprises d'innover? Deux entreprises américaines le pensent et accusent le géant du Net.

En cause, un système publicitaire développé en 2014 qui rassemblait des entreprises telles que Google et des concurrents publicitaires du groupe technologique . Facebook a initialement adopté ce système accordant un traitement égal à tous.

"Lorsque le pouvoir de Google a été menacé, ils ont stoppé l'innovation et empêché la concurrence grâce à un accord avec Facebook"

Mais selon les plaignants, le réseau social a décidé en 2018 de restreindre le programme et d'accorder un traitement préférentiel à Google dans ses activités publicitaires. "Lorsque le pouvoir de Google a été menacé, ils ont stoppé l'innovation et empêché la concurrence grâce à un accord avec Facebook", ont déclaré les sociétés, demandant des dommages et intérêts.