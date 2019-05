Google coupe les ponts avec Huawei

Quelles implications pour Huawei?

→ Le géant chinois aura toujours accès à l'Android Open Source Project (AOSP) , une version libre de droits du système d'exploitation de Google. "Huawei ne pourra utiliser qu'une version publique d'Android et ne pourra pas accéder aux applications et services appartenant à Google."

→ Les applications phares de Google, telles que Gmail, YouTube et le navigateur Chrome, disponibles via le Google Play Store, ne seront toutefois plus disponibles sur les futurs modèles de smartphones Huawei, car ces services ne sont pas couverts par la licence en open source et nécessitent un accord commercial avec Google.