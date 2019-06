Google débourse 2,6 milliards pour le rachat d'un spécialiste du big data

Google vient d’annoncer le rachat de Looker, un spécialiste du big data pour 2,6 milliards de dollars. C'est l’acquisition la plus importante pour le géant américain depuis cinq ans.

L’achat est le premier de taille pour Thomas Kurian , le nouveau patron de Google Cloud, qui a repris en décembre dernier les rênes de cette branche devenue stratégique du groupe. Selon Bloomberg, ce nouvel investissement est le plus important pour Google sur ses cinq dernières années. A l’époque, Google avait racheté Nest Labs pour 3,2 milliards de dollars.

valorisé à 1,6 milliard il y a six mois

Elle est spécialisée dans le traitement de données dans le but de déceler l’émergence d’un phénomène. Il y a six mois, l’entreprise avait levé plus de 100 millions de dollars pour atteindre une valorisation de 1,6 milliard de dollars, annonçait à l’époque le site spécialisé américain TechCrunch.