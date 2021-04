Google dévoile l’évolution de la terre sur les 30 dernières années

Google Earth fait peau neuve pour mettre en image l'impact du changement climatique et de la main de l'homme sur la planète Terre. Voyage renversant parmi les 24 millions d'images satellites utilisées.

Depuis ses débuts, il y a 15 ans, Google Earth permet d’explorer la planète depuis le confort de son canapé. Mais depuis 2017, aucune mise à jour significative n’avait fait évoluer le service de Google. Ce n’est plus le cas depuis aujourd’hui. Google a en effet dévoilé la nouvelle version de son outil d’exploration en collaboration avec la NASA et l’ESA (European Spatial Agency). Google Earth permet toujours de voyager sur terre, mais aussi désormais dans le temps. Grâce à l’aide des deux agences spatiales et de plusieurs partenaires scientifiques, il est possible de voir l’évolution de n’importe quel endroit sur terre depuis 1984 avec un outil baptisé assez logiquement "Timelapse".

Timelapse de Bruxelles de 1989 à 2020

Pour arriver à un tel résultat, une technologie de pointe a dû être utilisée pour notamment enlever les nuages des images satellites et ensuite les superposer pour arriver à un résultat, assez bluffant, en 3D. Pour arriver à créer ces "timelapse" de chaque endroit sur terre, Google a dû intégrer plus de 24 millions d’images satellites allant de 1984 à 2020.

Processus via GIPHY

Il a fallu plus de deux millions d'heures de traitement sur des milliers d'ordinateurs et de serveurs pour compiler 20 pétaoctets d'images satellites dans une seule mosaïque vidéo de 4,4 térapixels, soit l'équivalent de 530.000 vidéos en résolution 4K. Beaucoup de chiffres pour un résultat qui fait de "Timelapse" la vidéo la plus longue et la plus "lourde" vidéo jamais produite. On peut parler de prouesse technique. Dans quel but? Pas uniquement pour le plaisir des yeux, selon Google.

Prise de conscience visuelle

Au-delà de l’évident plaisir que l’on peut avoir à parcourir et découvrir l’évolution d’endroits familiers ou non sur terre - il est très agréable de se "perdre" dans l'outil-, Google espère que son initiative servira à faire évoluer les mentalités sur l’impact du réchauffement climatique, notamment sur l'évolution de la planète. Cela peut paraître contradictoire en regard de l’énergie déployée et consommée pour arriver à ce résultat, mais Google assure que tout ce travail est neutre en carbone: "Tous les calculs ont été effectués dans nos centres de données neutres en carbone et alimentés à 100% par de l’énergie renouvelable" a affirmé la directrice de Google Earth avec qui nous avons pu nous entretenir brièvement.

Implantation de fermes solaires en Chine. via GIPHY

Lors de cet entretien en compagnie d'experts de la NASA et de l'ESA et d’autres confrères internationaux, le"timelapse" de Charleroi a été montré comme exemple visuel d’utilisation de l’outil aux côtés de Las Vegas et son expansion urbaine au milieu du désert et de l'assèchement de la Mer d'Aral. Il faut croire que la métamorphose visuelle de la cité carolo impressionne, même vue d’en haut.

"Les preuves visuelles sont parfois plus pertinentes que les discours." Google

Google espère que les enseignants et les ONG vont s’emparer de cet outil. Pour leur faciliter la tâche, il est possible de télécharger en quelques secondes une vidéo d’une "timelapse" de l’endroit voulu. "Timelapse permet d'effectuer un zoom arrière pour évaluer la santé et le bien-être de notre seule maison, et est un outil qui peut éduquer et inspirer un passage à l'action. "Les preuves visuelles sont parfois plus pertinentes que les discours" explique le géant numérique dans un communiqué.