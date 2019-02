Google et Facebook pourraient devoir payer les internautes

Et si Google, Facebook ou encore Amazon payaient les internautes pour utiliser leurs données personnelles? L’idée n’est pas nouvelle, mais elle a officiellement été reprise mardi dernier par Gavin Newsom, le nouveau gouverneur de la Californie. "Les consommateurs devraient avoir le droit de partager la richesse créée à partir de leurs données" , a fait valoir l’élu démocrate lors d’un discours prononcé devant les parlementaires locaux.

Gavin Newsom propose ainsi de créer un "dividende sur les données". Si les contours de la future loi restent encore à définir, tout comme son calendrier, le gouverneur promet "quelque chose d’audacieux" . Son projet pourrait cependant se heurter à l’opposition des grands groupes Internet, qui disposent toujours d’importants appuis politiques à Sacramento, la capitale de la Californie. D’ailleurs, le puissant lobby The Internet Association se dit déjà sur ses gardes.

Parmi les partisans de cette idée: Chris Hugues, l’un des co-fondateurs de Facebook – il a quitté l’entreprise en 2007. "C’est une situation gagnant-gagnant, résumait-il l’an passé au cours d’une conférence. Les entreprises pourront continuer d’innover et les consommateurs recevront leur part." Il propose d’instaurer une taxe de 5% sur les groupes Internet, mais aussi les banques, les distributeurs et toutes les entreprises qui utilisent des données personnelles. De quoi récolter 100 millions de dollars par an aux Etats-Unis, ce qui représenterait un chèque de 400 dollars par personne.