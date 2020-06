Google instaure la confidentialité par défaut

Google fait un pas de plus pour la protection des données de ses utilisateurs. Le géant américain veut faire plus avec moins de données.

L’année dernière, Google avait déjà introduit des paramètres de suppressions automatiques qui donnaient la possibilité aux utilisateurs de supprimer automatiquement et en continu l’historique de localisation et les recherches après 3 ou 18 mois. Google veut "continuer de faire plus avec moins de données" et dévoile aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui fait de la suppression automatique la valeur par défaut pour les paramètres d’activités principaux des utilisateurs.