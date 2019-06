Google investit 600 millions supplémentaires à Saint-Ghislain

"Le nouvel investissement de Google crée encore de nouveaux emplois, et ce, de manière durable", indique Caroline Decamps, directrice générale de l'agence d'investissement Idea. "Le numérique joue un rôle clé dans le développement économique local et la présence de Google s'inscrit dans une tendance plus large, car les centres de recherche, les universités et les start-up travaillent ensemble pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le numérique."