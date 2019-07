Google reconnaît vous écouter... pour la bonne cause

Des journalistes viennent de révéler que Google écoute les enregistrements réalisés par son enceinte intelligente et son assistant vocal. L'entreprise technologique reconnaît les faits, mais nuance lorsqu'il s'agit de parler d'intrusion dans la vie privée de ses clients.

Google vous espionne-t-il via son enceinte intelligente Google Home et via son Assistant? Telle était la conclusion à laquelle étaient arrivés des journalistes de la VRT. Aujourd'hui, Google reconnaît écouter les enregistrements issus de son assistant vocal. Il ajoute toutefois que ces écoutes sont "nécessaires" à la création de produits comme l'Assistant Google.