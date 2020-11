Google va construire un 5e datacenter en Belgique

Google aime Saint-Ghislain et s’y sent bien. Le géant américain apprécie tellement son site belge qu’il va, selon nos informations, y implanter un 5 e datacenter . Un nouvel investissement d’importance dans le Hainaut pour Google.

Selon nos informations, les plans, l’implantation et tous les détails techniques sont validés. Les travaux vont débuter dans les prochaines semaines et devraient s’achever courant 2022. Le 4 e datacenter annoncé en grande pompe en juin 2019 devrait lui être opérationnel dans les prochaines semaines.

350 emplois directs

Avec ce nouveau projet, Google conforte un peu plus son implantation en Belgique et, plus particulièrement, dans le Hainaut. Depuis la mise en service de son premier datacenter belge en 2009, le géant de Mountain View a investi pas moins de 1,6 milliard d’euros à Saint-Ghislain. Il faudra désormais y ajouter un investissement estimé entre 400 et 600 millions d’euros pour le dernier né de ses centres de données belges. Cela portera le total des investissements de Google sur notre sol à plus de 2 milliards d’euros. En termes d’emploi, l’impact est moins important, mais ce sont tout de même 350 personnes qui travaillent aujourd’hui sur le site de Saint-Ghislain, auxquels il faut ajouter un millier d'emplois indirects.