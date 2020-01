Google veut mettre fin aux "cookies"

Et donc concrètement?

Notre objectif avec cette initiative open source est de rendre le web plus privé et sécurisé pour les utilisateurs, tout en soutenant les éditeurs.

Ces petits traceurs, installés automatiquement lors de la visite d'un site internet, servent à identifier un internaute, à sauvegarder ses préférences. Cela permet d'établir, mais un profil et de savoir s'il a vu ou sur quoi il a cliqué. Dénoncé par les partisans du respect de la vie privée, cet outil est défendu par les développeurs de services en ligne gratuits dont la survie dépend des revenus publicitaires.

"Notre objectif avec cette initiative open source (dont les codes sont accessibles à tous, NDLR) est de rendre le web plus privé et sécurisé pour les utilisateurs, tout en soutenant les éditeurs", assure Justin Schuh.

Et si on bloquait les cookies?

Bloquer purement et simplement les "cookies" n'est pas une bonne solution pour le géant américain qui craint que cela n'encourage des méthodes de traçage encore plus insidieuses. Google n'a pas précisé par quoi il comptait remplacer ces "cookies" tiers, mais a dit "travailler activement" pour que les développeurs et éditeurs aient l'opportunité d'expérimenter de nouveaux mécanismes.