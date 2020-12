Graphcore, licorne de Sofina, lève 222 millions de dollars

Récemment, Graphcore, en collaboration avec l’université américaine Amtech et des chercheurs de Facebook, a réalisé un test avec un algorithme complexe qui modélise la diffusion du coronavirus. A cause des nombreux paramètres et des incertitudes, ce modèle est particulièrement complexe et exige une très grande capacité de calcul. Le test a révélé que l’IPU de Graphcore était respectivement 30 et 7,5 fois plus rapide que les CPU classiques et les GPU.